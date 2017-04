Ja cilat janë gjërat që duan femrat në shtrat….

Meshkujt përpiqen të kuptijne se çka presin femrat nga marrëdhëniet seksuale, por shpesh dështojnë në këtë aspekt.

A dëshiron ajo qirinj, ndriçim romantik apo trajtim të butë me shumë emocion?

Femrat duan paralojë të tejzgjatur

Shumë shpesh, çiftet menjëherë “hidhen” në punë. Dhe ndërsa kjo funksionon në shumë rrethana, ajo mënyrë është një pasion i papërpunuar. Joshja duhet të jetë e ngadalshme dhe jo e nxituar. Meshkujt duhet të zbulojnë trupin e saj ngadalë dhe të lejojnë që duart dhe sytë butësisht të kalojnë mbi trupin e femrës.

Një përvojë pak më ndryshe

Ajo ndoshta nuk dëshiron seks në një vend publik, por ndjenja se mund të shihen, shumë femra i mbush me gëzim kjo përpjekje.

Le të jetë iniciativa në anën e saj

Fuqia mund të jetë një nxitës i madh për shumë njerëz, si për meshkujt ashtu edhe për femrat. Femrat dëshirojnë ta kenë situatën nën kontroll.

Imitimi

Përvetësimi i një karakteri tjetër mund të jetë çliruese dhe lejon veprim dhe role që nuk mund të gjurmohen lehtë në qoftë se me të vërtetë jeni vetvetja. Por kur vendosni një kostum, ju mund të thyeni kufijtë dhe pasiguritë. Kjo është arsyeja pse shumë femra preferojnë të “luajnë”.

Variacionet e lëvizjes

Ndryshimi i lëvizjeve dhe llojit të prekjes eksiton shumë femra. Kontaktet e ndryshme mund të çojnë në aventura të reja fizike.

Bëni të gjitha për shkak të saj

Femrat pëlqejnë të ndjehen të veçanta. Ato duan të jenë të rëndësishme. Dhe nganjëherë duan të jenë edhe të llastuara. Meshkujt duhet të mbajnë mend këtë, shkruan gazeta “Zëri”

Provoni diçka të re

Sipas shumë studimeve, 75 për qind e femrave nuk arrijnë orgazëm gjatë aktit seksual. Kjo do të thotë se në qoftë se një mashkull nuk kalon në “jug”, ekziston mundësia reale që një femër nuk do të përjetojë orgazmën. Ai duhet të dëgjojë femrën si e do atë, kur, dhe sa shpesh. Seksi oral është një nivel i veçantë i intimitetit. Krijon një vetëbesim që ju lejon t’i afroheni trupit të dikujt shumë më afër.

Paraloja që fillon jashtë dhomës së gjumit

Për disa meshkuj ekzistojnë dy lloje të paralojës. Të jetë i prekur dhe të prekë. Për këta meshkuj duket se jo çdo gjë është e qartë. Ata nuk e dinë se femra është zona më e madhe erotike. Paraloja më e mirë është stimulimi mendor dhe inteligjenca. Eksitimi tek femrat zakonisht fillon shumë kohë para se ju të jeni të vetëdijshëm për atë që po ndodh. Ajo ngazëllehet gjatë bashkëbisedimit. Joshja është një formë e artit dhe kërkon përpjekje. Fokusohuni në të. Ajo dëshiron të ndihet e rëndësishme.

Puthja

Puthja është shumë intime. Është pasionante dhe një lloj komunikimi në shumë nivele. Mashkulli duhet butësisht të fillojë me puthje. Ai duhet të ndjejë reagimin e femrës dhe ta përcjellë atë. Duhet të puthë qafën dhe fytyrën e saj, kurse për puthje në shpinë fiton pikë ekstra.