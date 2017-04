Gazetarja reagon keq ndaj Bleros: ‘’Injorant dhe i trashë!’’ (Video)

Një ofendim shumë i hapur është dëgjuar nga gazetarja Aulona Musta për këngëtarin Blero. Ajo ishte e ftuar në emisionin “Tek Unë me Arjola Shehun” për t’iu përgjigjur edhe ndonjë pyetjeje thumbuese. Teksa Arjola e pyet se cilin do të konsideronte ajo si një personazh antipatik, Aulona shprehet:

“Antipatik është fjalë e vogël. Më tepër sesa thjesht antipatik unë do të thoja që është një injorant, i trashë dhe i paaftë, Blero!”

Një përgjigje që ndoshta shumë nuk e prisnin.

“Kjo mendoj se është fjala që i përshtatet më së miri, pastaj kush do mund të bëjë kërkimet e veta për të kuptuar se përse po e them!”, perfundon Aulona.

