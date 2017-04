Lamtumira e fundit për Frankon / Fjalimi prekës i Tefta Radit që përloti të gjithë

Tefta Radi ka mbajtur një fjalim prekës për vdekjen e bashkëshortit të saj, Francesk Radi.



“Dua thjesht t’ju përshëndes, t’ju falenderoj për respektin ndaj Frankos, dua të them se unë u dashurova me Frankon atëherë kur të tjerët kishin frikë t’i flisnin dhe prej tij u bëra kopje e tij, mësova si të dashuroj, si të punoj dhe si të kem dinjitet.

Faleminderit të gjithëve për reapektin”, tha ajo e përlotur dhe me zërin që i dridhej.

Françesk Radi u nda nga jeta në moshën 67- vjeçare në Qendrën Spitalore “Nënë Tereza”, pasi qëndroi në gjendje kome prej një jave. Kantautori shqiptar pësoi një hemorragji cerebrale, e cila i mori dhe jetën.