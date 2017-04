E rëndë në Kukës, tregtari godet me sëpatë kolegun

Policia e Kukësit ka arrestuar një 46 vjeçar pasi ka goditur në kokë me sëpatë një 55 vjeçar. Mësohet se sherri ka ndodhur ditën e djeshme në vendin e quajtur ish markata e mishit në Kukës.

Policia bën me dije se vuri në pranga shtetasit Shaqir Pecën , banues në Kukës ndërsa i plagosuri pasi ka marrë ndihmën e parë në spitalin e Kukësit është dërguar për mjekim të specializuar në spitalin e Traumës në Tiranë.

Policia e Kukësit njofton:

“Arrestimi i Shaqir Pecës është bërë pasi tek tregu i qytetit, në vendin e quajtur ish markata e mishit pas një konflikti për motive të dobëta, ka goditur me mjete të forta në kokë shtetasin Sh.P, 55 vjec banues në fshatin Osmanaj të Kukësit”

Dy shtetasit ishin tregtarë dhe sherri ka qenë për konflikte interesi.

Materialet I kalauan Prokurorisë për akuzën “Plagosje e rëndë me dashje” dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta”.