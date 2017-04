Bie çmimi i naftës?

Një lajm i mirë vjen për shqipëtarët. Mësohet se çmimet e naftës janë ulur me 5-6 lekë për litër ditët e fundit në disa nga pikat kryesore të tregtimit me pakicë.

Një litër naftë tregtohet me 167 lekë, nga 173 lekë që ishte më parë. Edhe benzina shitet më lirë, me 168 lekë. Burime nga kompania thanë se ky është një reflektim i shpejtë i ecurisë së tregjeve ndërkombëtare.

Arsyeja kryesore e rënies së çmimeve lidhet me ecurinë e tyre në tregjet ndërkombëtare. Pasi u ngjit në gati 60 dollarë për fuçi në janar-shkurt, ari i zi ka zbritur në rreth 50 dollarë për fuçi ditët e fundit, si rrjedhojë e rritjes së prodhimit. Kjo situatë ka bërë që OPEC të mendojë për një reduktim të furnizimit me naftë, në mënyrë që të nxisë çmimet.

Edhe tregu i brendshëm ka pësuar ndryshime muajt e fundit, raporton “Monitori”.

Teksa rafineria e naftës ARMO ka rifilluar punën, prodhimi vendas vlerësohet aktualisht të zërë rreth 40% të tregut. Në janar, sipas të dhënave zyrtare, importet e karburanteve shënuan rënie pikiatë. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, në janar u importuan vetëm 21,899 tonë karburante me një rënie 38% në krahasim me janarin e vitit 2016.

Burimet nga tregu pohojnë se shkak për këtë rënie është bërë vënia në funksion e rafinerisë së përpunimit të naftës, ARMO. Uzina, që u rikthye në punë në fund të vitit të kaluar, duket se ka përmbushur gati 30% të kërkesës vendase për naftë. Vetëm Kastrati rezulton të ketë importuar naftë në janar, ndërsa operatorët e tjerë janë furnizuar në tregun e brendshëm.