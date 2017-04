Berisha vijon me denoncimet: ”Trafikantët dhe skafet me drogë në Shëngjin”

Denoncimet nga ish- kryeministri Berisha nuk ndalen. Së fundmi, me anë të një statusi në Facebook ai falë qytetarit dixhita shkruan se dy skafe të fuqishme ngarkohen me kanabis dy-tre herë në javë në Shëngjin tek Rëra e Hedhur. Berisha akuzon për këtë trafik klanin e Nokajve, madje edhe me emër.

STATUSI I BERISHËS

Qytetari dixhital denoncon:

-Dy skafe te fuqishme ngarkohen me kanabis ne Shengjin tek Rera e Hedhur!

Skafet i lëviz klani Noka, konkretisht Xhevahir Noka! Sb

“Përshëndetje zoti Sali Berisha. Desha të ju informoj se 2-3 herë në javë në Shëngjin të Lezhës vijnë 2 skafe me motorë shumë të fuqishëm për tu ngarkuar me hashash te Rana e Hidhme me urdhër të Nokajve, më saktë të Gjavahir Nokës. Policia e di mirë por ndan fitimin dhe nis edhe drogën e vet, po mujte publiko po mos më nxjerr. Të përshnes nga zemra.”/