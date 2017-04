Këngëtarja me famë botërore valëvit flamurin shqiptar në Brooklyn

Po flasim për atë që ka fituar tashmë famë jo vetëm në Shqipëri, dhe Kosovë po edhe në të gjithë SHBA-në, me këngët e saj “No Broken Hearts”, “I got You”, “Me myself and I”, etj.

Është Bebe Rexha ajo e cila i ka bërë me dijë të gjithëve në Brooklyn, se është shqiptare.

27-vjeçarja doli në ballkonin e apartamentit të saj dhe thërriste “Kuq e zi”, sëbashku me fansat e saj të cilët po e filmonin.

Ajo e ka postuar videon në profilin e saj zyrtar në Instagram me përshkrimin “Po i bëj me dije Brooklinit se jam kuq e zi”.