Bebe Rexha me turneun e saj në New York, ngre flamurin shqiptar

Bebe Rexha vijon me turneun e saj ‘’All Your Fault Tour”, dhe së fundmi është në Brooklyn të New Yorkut ku edhe ka performuar para mijëra fansave.

Megjithatë, para performancës në kubin Warsaw, ajo u përkujdes që të befasojë fansat e saj duke dalë para ndërtesës dhe duke valëvitur flamurin shqiptar. Ajo asnjëherë nuk e ka fshehur dashurinë ndaj vendit të origjinës.