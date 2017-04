Basha para protestuesve: Dialog politik, jo pazar të pisët

Lulzim Basha në ditën e 47 të protestës deklaroi se PD dhe opozita nuk do të pranojë dialog fasadë për zgjedhje fasadë.

Duke e quajtur këtë javë vendimtare Basha tha se nuk do të pranojë një pazar të pisët të disa politikanë të opozitës me disa politikanë të maxhorancës që të mbajnë republikën e vjetër.

“Nëse do të ketë dialog politik, që e kemi kërkuar prej ditës së parë, ky dialog politik nuk do të kthetet kurrë në një pazar të pisët të disa politikanë të opozitës me disa politikanë të maxhorancës që të vazhdojë komploti ekonomik, politik, të vazhdojë republika e vjetër, mashtrimi, dështimi, vjedhja, papunësia, por do të jetë dialogu politik që përmes standardit europian për zgjedhje të lira e të ndershme, themeli i gjithçkaje, do ti japë fund një herë e përgjithmonë Republikës së vjetër rrugëve të vjetra dhe mënyrave të vjetra dhe gjithçkaje të kalbëzuar që mban peng interesat dhe zhvillimin e shqiptarëve.’’- Basha.

Basha gjithashtu foli per nje komplot me autor Ramën dhe parashikohet t’i ofrohet edhe PD pjesë por ai nuk do ta pranojë

“Republika e vjetër do të shpresojë që përmes një dialogu fasadë të arrijë zgjidhje fasadë ku PD e opozita të bëhen pjesë e teatrit të kukulla në këmbim të pazareve dhe jo interesave të shqiptarëve por kupolës. Me pak fjalë që opozita të marrë karriget dhe llogmat e saj në kupolën kriminale të republikës së vjetër. Ky është projekti. Disa prej jush e dinë këtë. Orët në vijim do e shpalosin. Komploti mbështetet jo thjesht nga autori që është kryeministri aktual dhe ceta e tij politike por dhe nga oligarkët që janë mësuar të vjedhin miliona për mes tenderave korruptivë.

Por unë ju them se njësoj si para 47 ditëve jam po aq i vendosur dhe më i inkurajuar se kurrë sepse e di se nuk përfaqësoj as interesat e mia, apo intersat e ngushta të një partie por interesat e shqiptarëve të ndershëm të cilët janë forca dhe bekimi i republikës së re.’’- tha Basha.

Dje Kryeministri Rama ftoi kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha për t’u ulur në dialog. Në facebook, kreu i ekzekutivit i ka kërkoi Bashës që të caktojë vetë vendin dhe orën

“Lulëzim ta kam thënë kaherë, jam i gatshëm për dialog sa herë PD do dialog dhe për gjithçka, kudo e kurdo! Caktoje vetë vendin dhe orën”. shkruante Rama.