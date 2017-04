Banorja e Big Brother: Kam shkuar tek fallxhoret, por më pas….

Ndërsa është duke biseduar me Fotininë për nevojën e njeriut për të bërë ushtrime fizike, Katerina tregon se la palestrën sepse ndjehej keq, por askush nuk ia kishte gjetur arsyen se pse ndjehej keq, as fallxhorja.

“Nuk mbushesha me frymë, mjekët më thoshin s’ke gjë. Shkova edhe tek një fallxhore, më tha se je me teoridet”, tregon Katerina duke shtuar se kishte shkuar atje, edhe pse nuk beson tek fallxhoret, madje shton se i ka frikë.

“Kur kam qenë njëherë me gjyshen, fallxhorja i tha që do të vdesë burri. Ne dinim që gjyshi do vdiste se ai ishte me sëmundje të rëndë”, tregon Katerina, ndërsa Sidrita dhe Fotinia të cilat gjithashtu nuk besojnë tek fallxhoret shprehen se ato të zbulojnë detaje me anë të provokimeve dhe fillojnë të mashtrojnë.