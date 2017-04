Ahmetaj: “Nuk bëjmë qeveri teknike për qejf të Lulit”, një thumb për Metën

Përpjekjet për zgjidhjen e ngërçit politik janë shtuar dita-ditës, dhe mesazhet nga njëra zyrë në tjetrën, vijnë orë e çast. Por me sa duket nuk ka dakordësi, për kërkesën e opozitës për “qeveri teknike”, apo për propozimin e dy ditëve të fundit të LSI, për “qeveri besimi”.

Teksa opozita ka theksuar sërish sot nga çadra e protestës se nuk heq dorë nga qeveria teknike, përgjigjja i ka ardhur nga ministri i Financave, nga foltorja e Kuvendit.

“Për qejf të Lulit e të Saliut se nuk e pranon dot humbjen, ne nuk humbim. Për qeft ë tyre nuk bllokojmë vettingun.

Nuk bëjmë qeveri teknikë për qejf të Lulit, dhe as nuk ikim. Ajo që ndodh tek çadra e rëndon imazhin e Shqipërisë. Vonon vettingun”, tha ministri Ahmetaj.

Duke komentuar kërkesat e opozitës, Ahmetaj tha se nuk është arsye të bojkotosh zgjedhjet. Sakaq, ai ka thumbuar edhe kreun e LSI, duke u shprehur “Dikush ka dalë në çadër, dikush tenton të dalë në çadër”, për të goditur rilindjen.

Më tej, ai tha se as nga çadra, as nga zyra e ndokujt, apo as nga Parlamenti, nuk mund të ndryshohet vullneti i popullit.

“Dikush ka dalë në çadër, dikush tenton të dalë në çadër, jo për ta goditur me instrumentin e votës, por me instrumente të banditizmit. Në 18 qershor do të shkojmë në zgjedhje, nuk mund të ndryshojë kjo nga vullneti i përkohshëm i dikujt në çadër, në zyrë apo në Parlament. Uroj që PD të vijë në zgjedhje, e të shohim sesa vota merr secili. Këtë e tregon populli me votë”, tha Ahmetaj.