Dëshmitë për zjarrin në Shkodër, policia: Si mbeti mes flakëve i moshuari

Policia fler per ngjarjen e rende te ndodhur ne Shkoder ku zjarri ne nje banese shkaktoi vdekjen e nje te moshuari.

Policia ben me dije se me datë 10.03.2017, në orën 16.12 njoftohemi se në lagjën Vojo Kushi, Shkodër , në vendin e quajtur rruga e Vajgurit, në një banesë dy katëshe ku jetojnë dy familje, ka rënë zjarr.

Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe zjarrfikësit. Punonjësit e policisë kanë evakuuar shtetasin R. H së bashku me familjen.

Ndërsa në banesen e shtetasit H. H 74 vjeç, punonjesit e policisë dhe zjarrefikesit nuk u futen dot per shkak të përmasave të mëdha të flakëve e që kishin përfshirë këtë banesë.

Shtetasi H.H sipas deklarimeve të bashkëshortes dyshohet se ka ngelur brenda në banesë, ndërsa bashkëshortia ka dalë pa pësuar lëndime.

“Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë , Zjarrfikset MNZ dhe Autombulanca.

Punohet për fikjen e zjarrit. Veprimet po kryhen me grup hetimor, në përfundim do të jepet dhe informacion i plotë”, ka bere me dije policia.