Zgjedhjet në Kavajë, Basha në SHBA: Nuk do lejojmë zgjedhje farse

Lulzim Bash aka reaguar për bojkotimin e PD-së për zgjedhjet në Kavajë. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Basha tha nga se nuk do të lejojnë mbajten e zgjedhje farse, duke iu referuar këtu edhe dekretimit të datës së zgjedhjeve në Kavajë.

‘’ Opozita, PD dhe shumica dërmuese e qytetarëve shqiptarë as nuk do pranojnë dhe as nuk do lejojnë zgjedhje farsë dhe për këtë kushti i patjetërsueshëm është largimi i Edi Ramës duke siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme.’’- tha kreu i PD-së.