Zbulohet një tjetër recetë, boshnjakja: Ja si e kurova kancerin

Kanceri ka një tjetër kurë shëruese, sipas një gruaje nga Bosnja. Ajo pretendon se një ilaçi popullor është ai që e ndihmoi atë të kalonte luftën me kancerin.

Receta përbëhet nga xhenxhefil dhe mjaltë, e cila ka arritur që pa dhimbje ta kthejë atë në jetë. Gruaja ka pasur kancer të gjëndrave endokrine, dhe nëpër aparate ishte për rreth 20 ditë.

Ajo më vonë arriti të shërohet pa kirurgji dhe kimoterapi, dhe tani thotë se është me shëndet të mirë.

Për përgatitjen e këtij ilaçi kërkohen dy rrënjë të mëdha xhenxhefil. Xhenxhefili i copëtuar duhet të përzihet me një kile mjaltë shtëpie, transmeton Femina.

Pas përzierjes do të duhet të konsumohet 3-4 herë në ditë nga një lugë ushqimi. Por duhet pasur parasysh se luga duhet të jetë e plastikës ose drurit, e në asnjë formë e metalit ose qeramikës. Efekti i parë që do ta ndjeni, do të vijë pas dy apo tre ditësh.