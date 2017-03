”Zbërthehet” aktiviteti i bandës italo-shqiptare, ja kodet që përdoreshin

Prokuroria dhe Gjykata e Savonës ka arritur të zbërthejë aktivitetin e bandës italo-shqiptare që kishte në dorë tregun e shpërndarjes së heroinës dhe kokainës në zonë. Për një prej shqiptarëve të arrestuar Gjykata ka dhënë 1 vit burg.

“Shihemi në vendin e zakonshëm”; “Pas pesë minutash shihemi”- ishin këto kodet që ata përdornin.

Takime shumë të shpejta, pak minuta në mos disa sekonda. Pak për të mos ngjallur dyshime.

Në teori një kafe mes miqsh, por nuk ishte kështu sipas karabinierëve që iu ishin vënë pas si hije.

Mes sheshit “Populli” dhe barit të Santa Rita, mes rrugës “Collodi” e duke kaluar nëpër parkingjet e nëndheshme të shumë supermarketeve të qytetit për të mbërritur deri në kopshtet e “Sheshit të Kombeve” dhe në zonën rreth kompleksit “Matitino” në sheshin “Santa Cecilia”. Parkime të nëndheshme për ‘takim në vende të veçanta’ me hyrje të ndryshme deklaron karabinierët. Askush prej tyre nuk blinte gjë në supermarkete.

Për muaj me radhë banda e shqiptarëve e kishte transformuar këtë katërkëndësh të sheshit të Savonës në një treg të shpërndarjes së heroinës që vinte nga Varese dhe të kokainës të gjetur në Piemonten jugore.Sheshe që përbënin pikat kryesore të gjeografisë së shpërndarjes së drogës në qytet, siç tregojnë denoncimet e bëra nga qytetarët dhe hetimet e policisë italiane.

Banda në mënyrë të përsëritur përdorte edhe një minoren që e dërgonte për të vjedhur para në shtëpitë e disa blerësve.Shitjet dhe dërgesat zgjasnin pak minuta, ku karabinierët e veshur civilë ishin spektatorë të fshehur.Një depërtim në klanet shqiptare të drogës ku bënin pjesë edhe të rinj nga Savona, madje edhe nga familje të mira (mes tyre djali i një avokati), ishte rezultat i një hetimit të mëparshëm të Gjykatës për operacionin “tuning”.

Hetimi kishte nisur në 2014 dhe është çuar në fund nga Prokurorja Chiara Venturi.Disa ditë më parë, gjykata kishte dënuar me 1 vit burg për shpërndarje shqiptarin Elton K., për të cilin prokuroria kishte kërkuar 8 vite, shkruan BalkanËeb.

Gjatë procesit trupi gjykues vendosi të dërgonte në prokurori aktet në lidhje me tre dëshmitarë nga Savona (Luciano B., Danilo M., Stephen R.) për të vazhduar hetimin për dëshmi të rreme.Karabinierët kishin shpërbërë me një seri arrestimesh një bandë shqiptare të shpërndarësve të drogës që vepronte mes Tortonas dhe Savonas.

Një klan shqiptarësh që në qytet i jepte llogari 30-vjeçarit Denis Remziu.Banda e shpërndarësve, mes tyre të papunë, ndërtues dhe vullnetarë të njohur në qytet për kontributin e tyre kundër vjedhjeve në supermarkete, kishte monopolizuar një segment të tregut të lidhur sidomos me heroinën dhe kokainë. Aktivitet, që sipas karabinierëve kishte çuar në shitjen e rreth një kilogrami drogë në muaj mes dhjetëra klientëve savonezë, mes tyre edhe peshkatarë, tregtarë e huadhënës.

Një kartel që sipas akuzës të bazuar në përgjime e ndjekje organizonte “udhëtime provë” deri në Samarate (Varese) e Tortona në mënyrë që më pas të testonin mallin në autogrille.