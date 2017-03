Zbardhet vizita e Bashës në SHBA: Rama i lidhur me Sorosin

Portali amerikan i lajmeve, Breitbart News ka zbardhur një pjesë të vizitës së kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në Uashington. Ata citojnë kryetarin e Partisë Demokratike, i cilin në Washington ka deklaruar se Shqipëria është në rrezik të madh ndërsa kryeministri i majtë Edi Rama ka lejuar lulëzimin e krimit dhe korrupsionit.

“Mes udhëheqësve politikë që Basha takoi gjatë vizitës në Uashington ishin kongresmeni Pete Sessions, Kryetar i Komisionit të Buxhetit të Kongresit; kongresmeni Michael McCaul, Kryetar i Komitetit të Sigurisë Kombëtare të Kongresit; dhe kongresmeni Ed Royce, Kryetar i Komitetit të Punëve të Jashtme të Kongresit” shkruan portal Breitbart Neës.

Ndërsa shkrimi vijon me tej duke thksuar: “Juristi i shkolluar në Hollandë mori gjithashtu pjesë të martën në darkën e përbashkët vjetore të kongresmenëve dhe senatorëve republikanë, ku Presidenti Trump mbajti fjalën kryesor”

Sipas portalit amerikan, Basha është takuar dhe me kongresmenin e Kalifornisë Dana Rohrabacher, anëtar me peshë i Komitetit të Punëve të Jashtme dhe Kryetar i Nënkomitetit për Europën dhe Euroazinë të Kongresit, ndërsa thekson se një ndërlikim i mëtejshëm i situatës është se Rama ka marrëdhënie me financierin George Soros.

“Jam sulmuar ashpër nga ai e njerëzit e tij dhe gjithashtu nga media ndërkombëtare sepse jam mbështetës i Trumpit”- citohet të ketë deklaruar kryetari i PD Lulzim Basha.

Portali amerikan Breitbart Neës, citon kongresmenin Rohrabacher, i cili u takua me Bashën në Uashington, të ketë deklrauar se Shqipëria është në vijën e parë të luftës kundër islamit radikal ndaj siaps tij duhet dikush që merr përgjegjësi. Lulzim Basha, të cilin e njoh prej kohësh, është pikërisht personi i duhur për të përmbushur këtë mision.