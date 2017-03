Zaev kërkon që Mesila Doda të shpallet “non grata”, reagon ashpër deputetja e PDIU

Deputetja e PDIU, Mesila Doda pak ditë më parë kishte kërkuar pavarësinë e Iliridës, duke nënkuptuar pavarësimin e pjesës së banuar me shqiptarë në Maqedoni.

Ndaj deklaratës së Dodës ka reaguar partia Social-Demokrate e Zoran Zaev. Kjo parti e ka quajtur provokative atë që ka thënë deputetja e PDIU. Por Doda duket se edhe pas kësaj vazhdon të mbrojë idenë e saj, duke thënë se Maqedonia është një shtet i pakuptimtë dhe se në të vazhdon të ekzistojë një boshllëk etnik e idesh.

Statusi i Mesila Dodës:

Po lexoj në media se FYROM ka kërkuar shpalljen time non-grata. Asnjë shqetësim. Për mua është po aq i papranueshëm një shtet që nuk ka asnjë bazë ekzistence dhe të vetmen pikë të përbashkët të lloj-lloj etnie e gjen vetëm në bashkëveprimin për dhunimin e të drejtave të bashkëkombësve tanë.

Kjo do të thotë që unë do pranoj të shkoj vetëm në Iliridë. FYROM është gjithaq non grata për mua dhe ka pushuar se ekzistuari si laborator albanofobie. Mbetem përkrah shqiptarëve të Iliridës. Veç një atdhe.