“Si më torturoi Fatmir Xhafaj kur isha vetëm 16 vjec, jam gati të përballem me të”

Ish-kryeministri Sali Berisha ka ripublikuar edhe njehere mesazhin e emigrantit shqiptar ne Suedi qe denonconte keqtrajtimin ne kohen e diktatures nga Fatmir Xhafaj.

Berisha shkruan nder te tjera se mesazhin e lexoi sot edhe ne fjalen qe mbajti ne cadren e protestes ne Tirane.

Ja cfare shkruan Berisha:

Pershendetje Xhavit!

Une e lexova sot ne çader mesazhin tuaj por mundesisht lidhu me emisionin “Opinion” per te kuptuar se me te zinj se sa xhelati qe te torturoi ty jane avoketerit e tyre, Çimka dhe Vangjeli! Thuaju shqiptareve te verteten! sb

“Pershendetje Doktor Berisha nga Suedia jam Xhavit Koni nga Kruja jetoj ne Suedi

Fatmir Xhafen e kam pas hetues ne vitin 1986 ne kruje une kam qene 16 vjec dhe ka perdor tortura cnjerzore ndaj meje dhe shume tjerve jam gati te vij nga Suedia dhe te perballem me te ne cdo televizjon ball per balle dhe tja them te gjitha ne sy cfar ka bere me respekt Demokrat me shpirte Xhavit Koni numri im i telefonit 0046762472…”(red).