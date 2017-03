Vrasja në Devoll, dëshmitari: Më kërkuan ndihmë, nuk i futa në shtëpi

Të tjera detaje janë zbuluar nga vrasja e emigrantit në Devoll. Kujtojmë se tre shtetas janë sulmuar dhe grabitur teksa udhëtonin për të kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin me Greqinë.Pas palgëve të marra njëri prej tyre, 44 vjeçari Zarif Alliu ka humbur jetën. Ende nuk janë identifikuar autorët e ngjarjes, ndërsa policia vijon hetimet për zbardhjen e saj. Si pasojë njëri prej tyre Zarif Alliu ka humbur jetën. Banorët e zonës rrëfejnë momentet e mbrëmjes së shtunës kur në dyert e tyre është trokitur për të kërkuar ndihmë.

‘’ Mbrëmë rreth orës tetë e gjysmë dikush trokiti në derë: Duam ndihmë! Dolëm jashtë për ta ndihmuar e pashë që nuk ishte i rregullt, ishte i gjaksour i bërë copë copë. Nuk pranova si njeri ta fusja në oborr e kam lënë te porta jashtë jashtë. Aman ju lutem më ndihmoni, tha se kam njërin që po më vdes.

-Ku e ke, i thashë.

-E kam këtu te shtëpia jote.

Unë kam marrë një batanije dhe ja kam dhënë. Në shtëpi nuk e kam future. Kërkova kryeplakun në telefon, ai e pa gjendjen, më pas lajmëroi policinë dhe policia bëri punën e saj. I plagosur nuk ishte në gjendje të komunikonte asgjë, kurse ai që ishte në gjendje më të mirë, njëherë thoshtë dicka tjetër, një herë dicka tjetër. Nuk thoshte as nga po shkonte as nga po ktheheshe, ishin në këmbë. Unë nuk kam parë as makinë, as njeri të lëvizë.’’- deklaroi dëshmitari.

Ngjarja ka ndodhur në fshatin Braçanj të Devollit, kur tre emigrantët shqiptarë u sulmuan dhe u goditën me sende të forta dhe më pas u janë marrë sendet personale. Viktimë e kësaj ngjarjeje ka mbetur 44 vjeçari Zarif Alliu nga fshati Vërdovë i Pogradecit. Ai së bashku me një tjetër shtetas shqiptar janë gjendur të hedhur në rrugë në gjendje të rëndë raporton policia e Korçës dhe më pas janë dërguAr menjëherë në spital. Por pas marrjes së ndihmës shëndetësore, 44 vjeçari nuk ka mundur tu mbijetojë plagëve të marra.

Njëri prej tre emigrantëve ndodhet në spital jashtë rrezikut ndërsa i treti është shoqëruar në Komisariatin e Policisë së Devollit për të dhënë dëshminë e tij lidhur me rrethanat e kësaj ngjarjeje. Nga ana e Policisë po punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ndërsa dyshimet e efektivëve të policisë flasin se autorët fillimisht i kanë grabitur tre emigrantët dhe më pas sulmuar, ku njëri humbi jetën.