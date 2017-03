Vrasja e Kim Jong-nam, të akuzuarat rrezikojnë varjen

Një dënim i rëndë mendohet të miratohet për dy të akuzuarat e vrasjes së gjysmëvëllait të liderit të Koresë së Veriut. Siti Aishah, 25 vjeçe, nënë një e fëmijë një vjeç nga Xhakarta dhe Doan Thi Huong, 28 vjeç nga veriu i Vietnamit, rrezikojnë të dënohen me varje nëse shpallen fajtore për vrasjen e Kim Jong-nam në aeroportin e Kuala Lampurit më 13 shkurt.

Dy vajzat u paraqitën në gjyq të prangosura dhe me jelekë antiplum, teksa dëgjuan akuzat e ngritura ndaj tyre. Aishah dhe Huong u kanë thënë diplomatëve që i kanë vizituar në burg se ishin përfshirë pa dashje në vrasjen e vëllait të liderit koreanoverior, vrasje për të ciln zyrtarët amerikanë dhe ata ta Koresë së Jugut mendojnë se është kryer nga Korea e Veriut.

Kim Jong nam, i cili njihej si kritik i sistemit diktatorial të familjes së tij vdiq pasi dy gratë i injektuan një substancë helumese që shaktërron sistemin nervor. Sipas akuzës, përveç dy grave, në aeroport në sallën e pritjes ishin edhe katër persona të tjerë të paidentifikuar me qëllim vrasjen e tij.

Polici malajziane po punon për kapjen e tyre. Arrestimi i grave u krye nga autoritetet e Malajzisë një ditë pas sulmit, pas identifikimit të tyre nga kamerat e sigurisë së aeroportit.