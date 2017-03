Vlore, nis shembja e Pallatit tek “Tri Racat”

Policia e Vlores, Policia Bashkiake dhe Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territotit, kane rrethuar kete pallat i cili do te hidhet pertoke.

IKMT ka nisur kete te diele te beje gati te gjithe infratrukturen e posacme per te prishur objektin ne fjale.

Mesohet se pallati pritet te hidhet per toke ne fillim te javes, ndersa shembja e tij do te behet me ane te tritolit.

600 milion leke te vjetra nga taksat e qytetareve te Vlores, do te marre pallati tek “Tre racat” qe pritet te shembet .

Me vendim te Keshillit te Ministrave, ndertuesit e pallatit ne fjale do te shpronesohem por kjo eshte nje barre shume e madhe per parate publike dhe taksat qe paguajne qytetaret.

Leja korruptive e dhene nga bashkia e meprashme dhe Zyra e urbanistikes, si dhe ish-drejtuesit e Agjensise se Legalizimeve, eshte tashme ne kurriz te qytetareve.