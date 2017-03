Vjehrra rrëfen ligësitë e nuses: “Ishte shumë e ndyrë nga goja, nuk isha dakord për lidhjen e tyre”.Turp si mirditore

“Ajo ishte e egër. Që në fillim nuk isha dakord për lidhjen e tyre. Ajo shumë e ndyrë nga goja që për një femër mirditore është turp”.

Kështu deklaron Liza Lleshi, nëna e 37-vjeçarit Hektor Lleshi, i cili ndodhet në burgun e Fushë-Krujë, pasi ish-bashkëshortja e ka denoncuar për dhunë. Si prindërit ashtu edhe Hektori, baba i një djali 2 vjeç mohojnë dhunën, madje thonë se ka qenë Pavlina ajo që e ka dhunuar pasi nuk pranon ndarjen. Ndërkohë në rrëfimin për emisionin “Me zemër të hapur”, vjehrrit akuzojnë nusen, me profesion ushtarake se është e egër dhe se xhelozonte për ta.

Zonja Liza, kur janë martuar Hektori dhe Pavlina?

Në vitin 2012 u njoh me këtë gocën. Unë i thashë ‘jo mam se njihemi në rreth miqësor dhe e njoh që të vogël’. Ajo ishte vajzë e vetme dhe egoiste dhe janë dy persona me karakter diametralisht të kundërt. Ajo është shumë e egër. Djali im është shumë i urtë, jo budalla, i urtë. Ajo shumë e ndyrë nga goja që për një femër mirditore është turp. Më shumë vetë u njohën.

Si u njohën?

U njohën përmes një shoku të përbashkët. Djali im e pëlqeu dhe shoku i tha që ‘mos Hektor se është vajzë e egër’. ‘Jo’ tha djali im, ‘se do zbutet’.

Nëna e Pavlinës nuk donte, se donte një burrë 2 metrosh për vajzën, i dukej djali im i shkurtër. Ata janë njësoj. Më 14 korrik 2013 fejohen, vënë unazë. Nëna vuri kusht që vajza nuk do vijë në shtëpinë tuaj.

Pra, ju nuk ishit dakord që në fillim për lidhjen?

Nuk doja sepse ne kishim një miqësi me ta, boll ishte. Pastaj nëna e vajzës e ofendonte djalin tim edhe në syrin tim. Që nuk e di… të ishte Helena e Trojës nuk do e lejoja. I thoshte, ‘budalla’, ‘shemo’, ‘ti s’je për vajzën time’. Edhe djali me Pavlinën ziheshin shumë. Edhe ditën e premte para dasmës u zunë. Ishte shumë e ndyrë nga goja. Se di si fliste ashtu, me dy fakultete. Për hir të djalit, nëna e mbylli gojën.

Arrite të bëheshe shoqe me të?

Tre ditë ka ndenjur në shtëpinë time dhe iku në shtëpi më vete, erdhën në Tiranë.

Unë e kam trajtuar si vajzën time. Ndonëse ajo thotë se nëna më ka ndarë. Por s’mund të na vinte në rresht, ne se s’jemi ushtarë në Zallherr. Mirë mua, po burrit 67 vjeç s’mund t’ia bëjë me gisht. Ajo është ushtarake në Zallherr.

Ata kishin kontradikta edhe para se të lindte djali?

Po, po vetëm ziheshin. Edhe pasi lindi djali. Hektori e mori dhe iku në Gjermani tek e motra me të. Kur erdhën nga Gjermani, erdhi kjo e më tha ‘djali jot mos të ardhtë gjallë nga Gjermania’. Mos moj nënë i thashë se jam e sëmurë.

E mora djalin në telefon, i thashë keni bërë sherr në Gjermani, po më tha. I thashë më lini me këtë sëmundje dhe shkoni në shtëpinë tuaj, mos më shqetësoni. Ikën në Tiranë, ajo e kërcënonte djalin, i kishte grisur bluzën, e kishte bërë gjithë shenja. Ai lajmëroi policinë dhe shkoi në rajon. Gjithë natën atje luftë me u rregullu.

Ditën e 65-vjetorit të burrit, djali i thotë kam qejf t’i bëjmë një surprizë babit e shkojmë me djalin dhe hamë një drekë. Filloi sherrin ajo. E nuk u bë dreka, ikëm në shtëpi ne. Ajo ishte xheloze, pse flet me nënën, pse flet me motrën që vinte një herë në vit./balkanweb