Vijojnë kapriçot e motit, ja parashikimi për të dielën

Të dielën: Moti do të jetë me kthjellime e vranësira të shpeshta ku më të theksuara do të jenë në zonat malore.

Pasditja do të sjellë kryesisht kthjellime, përjashtuar zonat lindore ku do të ketë vranësira të dukshme.

Temperaturat do të jenë të ulëta në mëngjes dhe në darkë, ndërsa në mesditë do të rriten me disa grandë.

Era do të fryjë me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi veriperendimor duke gjeneruar në det dallgëzim 2 ballë.