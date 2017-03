Video të rralla nga 1997:“Berisha na bëri atë që s’na bëri as fashizmi”

Zona ne jug te Shqipërisë në 1997 ishte rajoni i parë i cili nuk iu bind shtetit të asaj kohe, kur president ishte Sali Berisha dhe ku cdo gjë del jashtë kontrollit.



Këto pamje të Associated Press që na kthejnë 20 vite pas në kohë ju njohin me anarkinë që kishte pushtuar Sarandën.

Rrugë të bombarduara, mitraloza, antipredha që kërcisnin në cdo orë të ditës, në sheshe plot me njerëz. Askush nuk i kursente municionet. Fëmijët e pranishëm me rebelët që demonstronin forcën me armë në duar.

Në 6 Mars të vitit 1997, rebelët pushtojnë rrugën kryesore e cila lidhte Delvinën dhe Sarandën. Qëllimi i tyre ishte të ndalonin hyrjen e autoriteteve zyrtare.

Të armatosur qytetarët kanë në dorë cdo gjë, kontrollojnë cdo makinë e cila hynte dhe dilte nga qyteti. Armët dhe tanket ndosheshin kudo në cdo rrugë.

Lideri i partisë Republikane në këtë zonë shprehet se njerëzit do të luftojnë deri në vdekje nëse presidenti Berisha dërgon trupat e tij. Dhe qytetarët janë gati të luftojnë kundër trupave të Sali Berishës.