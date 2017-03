Deklarata/ “Nëse bëhet Vettingu Basha e Berisha s’hyjnë në zgjedhje, ndërsa Rama…”

Avokati i njohur Spartak Ngjela thotë se “nëse bëhet vetingu, Berisha e Basha s’janë në zgjedhje. Rama përballë tyre e ka të sigurt fitoren”.

I ftuar në emisionin “Dritare nga Rudina Xhunga” Ngjela tha se “nuk shpëtojnë këta por këta po vonojnë popullin jo veten”.

“As Basha as Saliu nuk janë në zgjedhjet e ardhshme nëse bëhet vetingu. 80% e këtyre s’mund të jenë. Rama e ka në dorë këtë se kanë rënë brenda ata. Shqiptarët duan vetingun. Rama i do këta se e ka të sigurtë fitoren, të ketë këta të dy përballë se këta i mund cdo njeri sot. Gjithë loja bëhet për vetingun, nuk duhet të ishte vetingu kushti i tyre, kanë rënë brenda…Fillimi i reformës në drejtësi me vetingun Rama e ka në favor. Nuk shpëtojnë këta por këta po vonojnë popullin jo veten. Ka interes shumë të madh politik në Shqipëri, është një dorë që i lëviz. Këta do kalojnë në filtër, s’ka diskutim, do Zoti dalin mirë, fakti që tremben e dinë që sdo dalin mirë”, tha Ngjela.