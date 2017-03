Veseli: Ushtria do të jetë gati për pak ditë

Ushtria e Kosovës do të bëhet brenda pak ditësh me vendim unanim në Kuvend. Kjo është deklarata e kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli.

“Natyrisht që partnerët tanë kanë dëshirë dhe më e mira do të ishte konsensusi. Por, nëse ne do të kemi konsensus, do ta ndryshojmë Kushtetutën.

Transformimi i FSK-së do të ndodhë në bazë të ligjit, sepse ka ndodhur edhe një keqkuptim. Përmes ligjit do të marrë kompetencat e veta ushtarake që i ka”, ka sqaruar Veseli.

Në lidhje me rezolutën e miratuar dje nga Kuvendi i Kosovës, ai tha se pezullimi i kërkuar nuk është kundër dialogut si proces, por kundër ndërhyrjes së Serbisë në punët e brendshme të Kosovës.