Valbona Duka: Unë vrasëse? Kjo është përgjigja ime për gazetarët e Edi Ramës!

Valbona Duka, nje nga zerat qe kritikoi dhe akuzoi publikisht Fatmir Xhafen se fundi ne lidhje me krimet e diktatures dhe te qenit pjese e hetuesit, ka reaguar sot, pas akuzave qe i jane bere ne media.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar reagimin e saj:

Ja pergjgjia e Valbona Dukes, viktimes se xhalatit te diktatures hoxhiste, Fatmir Xhafa per qenet e karvanit te Edvinit.

Lexojeni vet! sb

” Zoti Berisha Pershendetje.

Po ju shkruaj juve se jeni nje person i vertet publik.

Lexova qe un akuzohem qe jam nje Vrasese por qe kjo gje nuk esht aspak e vertet dhe kete gje mund ta vertetoj si te duan ato Gazetaret e Edi Rames se un jam nje Qytetare e nderuar ne Gjermani dhe punoj ne bashkine e Germersheim qytetin ne te cilin un jetoj por un jam e gatshme te vij dhe ti perballem drejtesis si te deshirojn gazetaret.

Keto jan Shpifje nga me te ndryshmet qe te tromaksin si mund te akuzosh nje person per Vrasese me cfar te drejte e bejn ato Gazetare kete gje. A esht gati Fatmir Xhafa te perballet me drejtesin qe mua nuk me ka torturoar per punen e vllajt tim dhe sikur vllaj te kishe ber un skisha ber gje, kam then vetem te drejtat dhe se mohoj.

Dhe un nuk ju shkruajta juve per arsye se po behen Protesta por per arsye se ai njeri nuk Merito te jet Minister i Brendshem ai nuk merito te jet fare ne Politik.

Po Arritem prap ne kohen e Enverit skemi drejt te themi as te drejtat tona. Padia ime ndaj atij gazetari esht ngritur sot dhe do ta shohim sa te verteta jan lajmet kur ai te perballet para drejtesis per shpifje dhe sajime nga me te ndryshmet.

Me Nderime dhe Respekt

Maloku (Duka)Valbona”