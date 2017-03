Reagimi/ “Rama-Meta-Basha të ulen në tryezë! Të mbarojnë reformën zgjedhore”

Ministri i Drejtësisë Petrit Vasili ka dhënë një intervistë për RTSH, ku ndër të tjera ka folur për reformën në drejtësi, atë zgjedhore si dhe për koalicionin qeverisës. Vasili tha se koalicioni me PS përballet me problematika, por kjo nuk ka shumë rëndësi, pasi më tepër është e rëndësishme të ecë përpara reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore. Ndërkohë sa i përket kërkesës së opozitës për qeveri teknike, ministri Vasili tha se LSI nuk mbështet qëndrime ekstremiste që imponojnë zgjidhje të tilla.

Z.Vasili, në fazën ku ndodhet, sa është e kompromentuar dhe sa ka humbur nga vetja Vetting-u?

Unë nuk bëj vlerësime të karakterit moral, humbje apo fitim për Vetingun. Vetingu është një proces, i cili ka filluar me mjaft vullnet politik, të cilin ne po e shprehim shumë qartë edhe me vendimet e njëpasnjëshme në Parlament. Po krijojmë të gjitha premisat e mundshme që ky proces të eci para dhe të mos ndalet në asnjë rast, pasi është një proces i rëndësishëm për Reformën në Drejtësi në tërësi dhe është një nga elementët delikatë të kësaj reforme.

Vasili, jeni përpjekur të shprehni pamjaftueshmërinë e kompetencave të Ministrisë së Drejtësisë? Ku mungojnë këto kompetenca?

Jo, nuk kam shprehur pamjaftueshmërinë, por në rastin e miratimit të ligjit të veçantë për Ministrinë e Drejtësisë, i cili u shqyrtua para pak ditësh në Komisionin e Ligjeve të Kuvendit të Shqipërisë, kam shprehur disa përmirësime, të cilat duhet t’i bëheshin ligjit për ta bërë më funksional, jo vetëm ligjin, por edhe për të rritur efektivitetin e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe rast më të mirë se sa momenti kur ligji i drejtësisë për Ministrinë e Drejtësisë do të miratohej, nuk kishte për ta bërë këtë gjë. Dhe përgjithësisht kam vënë re që është gjetur një mirëkuptim edhe me Komisionin e Ligjeve për t’i reflektuar jo thjesht dhe vetëm për Ministrinë e Drejtësisë në vetvete, por në të mirë të atij komunikimi të përditshëm që qytetarët kanë me Ministrinë e Drejtësisë dhe në mënyrë që ajo të jetë sa më e dobishme për ta dhe asgjë më shumë se sa kaq. Sigurisht edhe për raportet që ajo ka me mjaft çështje të tjera, të cilat ajo i mbulon dhe për të cilat kërkon një qartësim në ligj për të evituar edhe boshllëqet, edhe keqkuptimet.

Lëvizja Socialiste për Integrim mbetet ende optimiste se Vetingu do të zbatohet edhe me konsensusin e opozitës?

Ligji që kemi miratuar në Kuvendin e Shqipërisë, por në mënyrë të veçantë ndryshimet kushtetuese, sigurisht kërkojnë një bashkëpjesëmarrje të opozitës, pasi ju e dini që ligji flet qartë që komisionet përkatëse janë të përbërë në mënyrë të barabartë me përfaqësues të mazhorancës dhe opozitës dhe natyrshëm kjo kërkon edhe bashkëpunimin e opozitës. Nëse do të flasim politikisht, ky proces e kërkon konsensualitetin, pasi këto komisione nuk do kishin mundësi të funksiononin për arsye të mospasjes së një mazhorance të asnjërit krah. Dhe sigurisht që edhe fryma me të cilën u miratua Kushtetuta ishte pikërisht ky konsensualitet. Procesi i Vetting-ut në tërësinë e tij është i ndërtuar mbi këtë logjikë.

A qëndrojnë amendimet e kërkuara nga opozita për Vettingu-n?

Nuk jam njohur me amendime përkatëse për Vetingun. Ju e dini që Vetting-u është ankimuar nga Partia Demokratike në Gjykatën Kushtetuese. Tashmë ka një vendim të kësaj Gjykate dhe s’na mbetet gjë tjetër veçse të ecim me zbatimin e këtij ligji, pasi edhe procesi ankimor është shteruar dhe nuk ka asnjë rrugë tjetër besoj përveçse zbatimi të legjislacionit që kemi në fuqi.

Qeveria teknike është e vetmja rrugë për opozitën për t’ju bashkuar në proceset konsensuale. A ka ndonjë rrugë tjetër?

Nuk kam qenë mbështetës në asnjë rast, as unë dhe as Lëvizja Socialiste për Integrim, i qëndrimeve ekstremale apo qëndrimeve që imponojnë zgjidhje të tilla. Besoj që ulja në tavolinë, dialogu, i cili është shumë i domosdoshëm edhe për Reformën në Drejtësi, edhe për arsyet që unë reshtova më lart, të cilat janë ligjore në lidhje me Vettingu-n, kërkojnë patjetër një bashkëpunim mazhorancë – opozitë për t’i hapur rrugë kësaj Reforme në Drejtësi, e cila është e bashkëpranuar nga të gjithë faktorët politikë. Dhe natyrshëm, çdo lloj kërkesë e karakterit maksimalist – ultimativ e vështirëson dialogun, vështirëson edhe arritjen e gjetjes së një zgjidhjeje. Pra, në të gjitha rastet, besoj që tavolina politike, pa tabu, e cila diskuton gjerësisht për çdo gjë dhe eksploron të gjitha llojet e zgjidhjeve, është rruga më e mirë. LSI i ka bërë vazhdimisht shërbim pikërisht jo konfliktualitetit, por gjetjes së zgjidhjeve.

Vasili, tashmë me postin e ri si ministër i Drejtësisë nuk ju kemi parë të uleni aty ku ulet kabineti qeveritar, por në vendin e Grupit Parlamentar të LSI-së. Përse?

Unë jam pjesë e Grupit Parlamentar të LSI-së dhe ky është një detaj krejtësisht i parëndësishëm për mua. Detyrimi im është që si deputet i Kuvendit të Shqipërisë të votoj në mënyrë të përgjegjshme dhe së bashku me Grupin Parlamentar të LSI-së, nismat që paraqiten. Se cili është vendi se ku vendoset kartoni në sallë, për mua është i parëndësishëm.

Koalicioni dhe zgjedhjet e 18 Qershorit ?

Ne jemi në një koalicion me Partinë Socialiste, kjo është e qartë. Është një koalicion, i cili përballet me problematika, edhe të qeverisjes, por edhe problematika të tjera politike. Ndërsa, për sa i takon mënyrës se si do të garohet, përpara se të shkojmë tek një përgjigje e tillë, që për mua nuk është më e rëndësishmja, më e rëndësishmja është të përfundojmë Reformën Zgjedhore, të përgatisim një Reformë Zgjedhore për t’i dhënë fund zgjedhjeve të kontestuara dhe të papranuara dhe njëkohësisht të vëmë në lëvizje, të eci përpara Reforma në Drejtësi. Këto janë dy çështje madhore, të cilat janë ato që janë në axhendën themelore të politikës shqiptare. Dhe detyrimisht, këto janë ato të cilave duhet t’u japim përgjigje.