“Ja si vidhen hapur paratë e shqiptarëve me tenderat e Ujësjellësit të Tiranës”

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar diten e sotme nje rast abuzimi me tenderat e ujesjellesit te Tiranes.

Ja cfare shkruan ai:

Nje vjedhje e hapur e Lal plehut me Dabullen e “Hakmarrjes per Drejtesi”!

Qytetari dixhital denoncon:

Bashkin e Tiranes, Entin e UKT per tenderin per blerje kimikate per vitin 2017

Fondi Limit i prokurimit: 97678724 leke pa tvsh,

fituesi sipas KVO-se me urdher te Lal plehut eshte W Center (Dabullet e Hakmarrjes per Drejtesi) me oferte 96944359 leke, me 734365 leke me pak!!!!

Vlera e te parit te skualifikuar eshte 20% me e ulet se fondi limit!!!

Vjedhja spekakolare eshte rritja e fondit limit me 40 % me e larte se ne 2016-ten.

I bej thirrje prokurorise se shtetit te nderhyje me urgjence dhe te vendos para ligjit Lal plehun dhe banden e tij, me te cilen ai vjedh taksat e qytetareve me prokurime antiligjore! sb

“z.Berisha !Se pari te uroj shendet,me duhet te informoj per nje afere korruptive te madhe te Bashkise Tirane,Entit Porkurues UKT,Blerje Kimikate per vitin 2017:Fondi Limit i prokurimit : 97678724leke pa tvsh,fituesi sipas KVO-se eshte W Center me oferte 96944359 leke ,me 734365 leke me pak!!!!Vlera e te parit te skualifikuar eshte 20% me e ulet se fondi limit!!!Vjedhja spekakolare eshte rritja e fondit limit me 40 % me e larte se ne 2016-ten !!!Kush fshihet pas WCenter, padyshim djemte e Arta Dades !!!Prokurimi ka qene farse,pasi kompania fituese,ka larguar nga pjesmarrja dhe skualifikuar te gjithe operatoret !Vlera e fituesit eshte ne masen e 99.2 % te fondit limit !Me shume respekt …Laprake”