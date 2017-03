“U lidha me shokun e burrit, por ai na zbuloi dhe….”

Një vajzë 28-vjeçare ka rrëfyer për “The Sun” se është në lidhje me shokun e ish burrit dhe seksi është i mahnitshëm, por kur ishi i saj e ka kuptuar këtë, i ka sulmuar.

Tani edhe i dashuri e ka lënë 28-vjeçaren, duke i thënë se nuk do ta humbasë miqësinë me shokun e tij

Rrëfimi i saj i plotë:

Kam qenë në lidhje dhe bëja seks të mahnitshëm e të egër me shokun e ish burrit, por ai e kuptoi dhe u çmend. Tani shoku i tij më ka lënë mua. Unë kam qenë me ish burrin për tre vite. Ai më ka tradhtuar disa herë, por unë e kam falur sepse e doja.

Unë jam 28-vjeçe ai është 29. Ai u nda nga unë para një muaji. Unë i tregova se më pëlqente shoku i tij dhe ai më tha se kisha të gjitha të drejtat që të takohesha me të. Ai (shoku i burrit) është 26-vjeç.

Shoqja ime e ngushtë kishte ditëlindjen në lokalin tonë dhe aty ishte edhe shoku i ish burrit. Ne kaluam tërë natën duke folur bashkë. Ai më përcolli deri në shtëpi duke u justifikuar se donte të dinte se ishte e sigurt.

E ftova atë për një pije dhe i tregova se më pëlqente.

Ai më tha se ndihej njësoj dhe i thash që të qëndronte me mua tërë natën.

Seksi ishte i mahnitshëm. Ne filluam të dilnim dhe gjërat po shkonin shumë mirë, derisa dikush i tregoi ish burrit tim. Ai u vërsul egër ndaj nesh duke na quajtur me çdo emër të mundshëm të ndyrë.

Tani ai po më injoron, por ka mbetur mik me shokun e tij. Por, këtë fundjavë, i dashuri im më tha se nuk donte ta shkatërronte miqësinë e tij me shokun dhe se nuk do të shoqërohej më me mua.

Sipas tij, ishte më e mira që të mos shiheshim më.

Kjo më ka shkatërruar. E di që ishi im nuk është mik i mirë me të dashurin tim. Ai e ka dehur disa herë atë në të kaluarën dhe ka fjetur me të dashurën e tij, e më pas më ka tradhtuar edhe me një të dashur të tij.

Ai e bëri këtë ndërsa jetonim bashkë. Ai nuk do të mendohet dy herë për ta bërë këtë sërish.

A duhet ta pranoj këtë që më ka thënë apo të luftoj për këtë djalë?

Përgjigja e psikologes:

Asnjëri nga këta dy meshkuj nuk të meriton. Ish burri të ka tradhtuar disa herë dhe ka fjetur me ish të dashurat e shokut të tij. Por, i dashuri i ri nuk të ka vlerësuar sa për të vënë në rend të parë, para shokut të tij jo besnik.

Nuk do të duhej të luftoje për dikë që do të jetë mik me ishin tënd dhe jo me ty.

Ti nuk do të jesh e para për të asnjëherë. Lëri të dy. I dashuri i ri do ta kuptojë se çfarë njeriu është miku i tij dhe ish burri do ta kuptojë se çfarë ka humbur.