Reperi “qëllon” me armë Donald Trump, ja si i përgjigjet Presidenti

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka reaguar menjëherë pas publikimit të videos së reperit të njohur Snoop Dogg, i cili qëllon me armë në karikaturën e Trump në klip.

Trump me anë të një statusi në Twitter është shprehur se:

“A mund të imagjinoni se çfarë do të ndodhte nëse Snoop Dogg me një karrierë të dështuar do të tentonte të qëllonte presidentin Obama? Koha për burg!”.

Duket se “Snoop Dogg” e ka sjellë këtë klip për të replikuar të gjithë fjalimet e Trump, sidomos ato për njerëzit me ngjyrë. Reperi e ka ofenduar rëndë figuren e Trump, që e quan edhe “kloun”.