Takimi me Merkel në zyrën ovale, video e veprimit të Trump që shokoi gazetarët

Presidenti amerikan Donald Trump i la me goje hapur gazetaret me veprimin e tij. Edhe pse shtrëngimi i duarve mes liderëve botërorë në zyrën ovale është një gjë krejtësisht e zakonshme, Presidenti Trump nuk e ka bërë diçka të tillë gjatë takimit me kancelaren Angela Merkel në zyrën ovale, pavarësisht insistimit të reporterëve që e kërkuan diçka të tillë tek dy liderët, duke thirrur fjalën ‘handshake’.



Ishte ky treguesi i parë i ndasive të shumta që ekzistojnë mes tyre, të cilat u pasqyruan më pas edhe në konferencën e mbajtur pas takimit me përfaqësuesit e biznesit.

Në fjalën e tij, Trump deklaroi se gjatë bisedës me dyer të mbyllura, i kishte kërkuar kancelares Merkel që Gjermania të dërgojë normën e shpenzimeve për NATO-n në nivelin 2%, aq sa parashikohet për anëtarët e Aleancës, gjë për të cilën Merkel e premtoi si një çështje të mbyllur brenda vitit 2024.