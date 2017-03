Tradhtonte rregullisht burrin, gruaja zbulohet aty ku nuk ia priste mendja kurrë

Kjo është një histori që nuk ndodh shpesh. Bëhet fjalë për një çift, i cili kishin shkuar sëbashku në stadium për të parë ndeshjen.

Kur burri ishte gjatë gjithë kohës duke parë lojën e futbollit, gruaja komunikonte me mesazhe me të dashurin e saj, të cilin e kishte regjistruar në telefon me emrin Nancy.

Gruaja është zbuluar duke tradhtuar të shoqin nga dy femra të tjera, të cilat ndodheshin pas saj. Ato kanë mundur të fotografojnë bisedat e tradhtares me “Nancy”,-n, dashnorin e saj.

Në fund të ndeshjes, dy femrat i kanë dhënë një letër më një shënim burrit: “Gruaja po ta dredh me njëfarë Mark Allen. Kontrollo mesazhet te emri Nancy dhe do ta kuptosh”.

Nuk mbeti me kaq, çdo gjë që kishin filmuar e publikuan në rrjetin social “Twitter”, ku një numër i madh përdoruesish shprehën solidaritetin për mashkullin e tradhtuar.