Jo më tortë në dasëm! E pabesueshme se me çfarë është zëvëndësuar ajo në këtë dasëm (Foto)

Një histori mjaft interesante dhe e veçantë është rrëfyer nga Majemi. Bëhet fjalë për një cift të cilët u dashuruan që në shkollën e mesme dhe u martuan në dhjetor të vitit 2016 në Majemi. Cifti në fjalë vendosën të hiqnin dorë nga torta tradicionale e dasmës duke i shkëbyer të ftuarëve pica në vend të tortës. Cifti të quajtur, Jess Melara dhe Tony Sanchez nuk janë shumë të dhënë pas ëmbëlsirave, ata pëlqenjë më shumë picat. Për të ftuarit kjo ishte një surprizë e madhe, pasi askush nuk e priste.

“Tony dhe unë e adhurojmë picën, nuk na pëlqejnë shumë ëmbëlsirat, ngaj i surprizuam të ftuarit me një tortë-picë“, tha nusja.

Ata i kryen të gjitha traditat që kryen një çift me tortën duke prerë një copë dhe duke i dhënë njëri-tjetrit. Përveç kësaj dasmorët i priste një tjetër surprizë, një kuti picë të cilën do e mbanin si kujtim nga kjo martesë vërtet e veçantë.