Tmerr në Lushnje, e lidhin me litar tek Benzi dhe e tërheqin mes qytetit! (Video)

Pamje të rënda vijnë ditën e sotme nga qyteti i Lushnjes ku një qen është lidhur me litar pas një automjeti tip “Mercedes Benz” dhe po tërhiqet ndërsa makina është në lëvizje.



Siç mund ta shikoni edhe vetë, qeni ecën ngadalë, pasi shoferi nuk është duke nxituar por e ka marrë shtruar.

Pamje të tilla dhe një gjest i tillë, nëse në Shqipëri do të funksiononin ligjet, do të dënoheshin nga shteti, por ja që këtu të drejtat e kafshëve nuk njihen. Për më tepër, pak kohë më parë edhe një emision satirik italian i kushtoi një kronikë të veçantë mënyrës së trajtimit të kafshëve nga ne, populli shqiptar, e nuk lanë gjë pa thënë për mizoritë që ne ushtrojmë ndaj tyre.



Ndërsa kemi parë edhe pamje më të rënda se këto në video, këshillojmë që të gjithë të marrin mesazhe pozitive nga këto veprime jo të zakonta dhe të zënë mend, të trajtojnë në mënyrën e duhur e me dinjitet edhe kafshët endacake.

Asnjë fymor nuk ka të drejtë të keqtrajtojë të tjerët. Pse duhet bërë kjo gjë me qenin? Veç të tjerash, tregon një nivel të ulët kulturor dhe injorancë kolektive, teksa të tjerët e filmojnë, argëtohen e nuk mundohen ta ndalojnë këtë mizori.