“Kosova të ketë ushtri të sajën”, NATO i përgjigjet letrës së Hashim Thaçit

NATO ka reaguar pas letrës së dërguar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e FSK-së në ushtri.

NATO bën të qartë se nuk lëviz nga pozicionet e deklaratës së fundit të shefit të saj, drejtuar ditë më parë Kosovës. Zyrtarët e NATO-s, kanë rikonfirmuar vërejtjet e Stoltenberg-ut dërguar krerëve të institucioneve të Kosovës, që të heqin dorë nga kundërshtitë me faktorin ndërkombëtar rreth transformimit të FSK-së në ushtri.

““Ne mund të konfirmojmë se Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s ka marr këtë letër… Kreu i NATO-s ka bërë të qartë se hapat e tillë të njëanshëm janë të padobishëm, duke iu bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të mbeten në kontakt me faktorin ndërkombëtarë. NATO do të vazhdojë të jetë në kontakt të ngushtë me homologët e Bashkimit Evropian lidhur me këtë çështje ” thuhet në reagimet nga zyrtarët e NATO-s në Bruksel.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg edhe në raportin e tij vjetor të publikuar të martën, është treguar shumë i qartë se “NATO-ja garanton paqen në Kosovë dhe Ballkan.

“KFOR-i mbetet e vetmja forcë ushtarake në Kosovë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon” ka thënë shefi i NATO-s Stoltenberg në raportin e tij të fundit duke folur për rolin e NATO-s dhe FSK-së në Kosovë.