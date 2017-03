“Heqja e mandatit”, Termet Peçi: Po sulmohem nga mashat pseudo-institucionale

Kryebashkiaku i Tepelenës, Tërmet Peçi, i eshte përgjigjur kërkesës së Prokurorisë së Përgjithshme për heqjen e mandatit, ai thotë se po sulmohet nga masha pseudo-institucionale.

Në një reagim në rrjetet sociale, Peçi thotë se krimi i vetëm që kishte bërë ishte një gjobë për makinën në doganë. Kërkesën e prokurorisë, Peçi e sheh tjetër kund dhe se përgjigjen sipas tij do ta marrin më 18 qershor.

Reagimi i plotë i Peçit në Facebook:

Te dashur bashkeqytetare, mora nga mediat lajmin se qenkam kriminel:-) Prokuroria e Përgjithshme kërkon mandatin tim sipas mediave për një dënim te padeklaruar. E vërteta është se fillimisht nuk e deklarove një gjobë për makinën ne doganë. Këtë e korrigjova dhe e depozitova në KQZ qysh ne qershor 2016 përmes një deklarate sqaruese. Ky është krimi qe kam bere dhe kjo nuk është një vepër penale siç e parashikon ligji përkatës!

Unë e di mire se kujt i intereson kjo luftë me mua për të me njollosur përmes mashave pseudo-institucionale. Janë po ata qe kane vite qe me janë qepur pas dhe nuk kane lënë gjë pa thënë për mua! Po meqë i ka zënë nata jashtë nuk po merrem me ta sot. Por ne 18 qershor do merremi shume seriozisht unë edhe ju qe këta llumra qe janë mbledhur ne një çadre nga tmerri i krimeve qe kane bere dhe i drejtësisë qe po u vjen pas koke!

Forca te punojmë fort për Partine Socialiste dhe Edi Ramën në emër të Tepelenës qe pas largimit te llumit qe e mbyti me vite po rilind ne çdo cep te saj!