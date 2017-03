Lajmet për shkarkimin, reagon për herë të parë Saimir Tahiri: Ja e vërteta

Saimir Tahiri ka reaguar për herë të parë pas lajmit te dhene nga mediat te shtunen se është shkarkuar nga detyra me vendim nga Kryeministri Edi Rama.

Tahiri shkruan në faqen e vet zyrtare ne “Facebook” se deri më tani, nuk i është kërkuar dhe as e ka dhënë vetë dorëheqjen.

Por cdo të thotë ai me fjalinë “Sidoqoftë, me të fortë do jemi, sot e gjithmone, bashkë”?.

Mbetet per tu pare pasi burimet qeveritare flasin per ndryshime ne qeverine shqiptare te cilat do te behen publike diten e hene.

Ja statusi i tij i shkurter:

“Per saktesim, as me ka kerkuar kush e as kam dhene doreheqje deri tani. Sidoqofte, me te forte do jemi, sot e gjithmone, bashke :)”, shkruan ai ne profilin e tij ne Facebook.