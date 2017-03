“Tahiri lëshoi bombën, nuk isha unë por Rama që u filmua tek hoteli i Balilit”

Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar ngjarjet e dites se sotme, dhe eshte fokusuar tek komentet e gazetarit Artan Hoxha, qe aludoi disa ore me pare se vete Edi Rama mund te jete filmuar ne hotelin e Klement Balilit.

Ja cfare shkruan Berisha:

Tahiri leshon bomben:

– Nuk isha une po vet Rama i fillmuari me skena erotike ne Santa Quaranta!

Te dashur miq, sonte ne darke Saje qorri, nepermjet nje gazetari me afinitet te madh me policine, denoncoi, pa kaluar 24 ore nga shkarkimi, Edivin Kristaq Ramen si personin qe eshte filmuar ne skena erotike ne Santa Quaranta dhe per rrjedhoje eshte peng i Balilit.

Qytetare, ky denoncim klamoroz i Saje qorrit ndonese pas shkarkimit te tij, deshmon se Ediskobari eshte peng i Eskobarit te Ballkanit dhe kjo perben deshmine me te rende te gjendjes katastrofale ku eshte katandisur Shqiperia!

Vetem revolucioni demokratik qe vazhdon fitimtar prej 22 ditesh do te shpetoje Shqiperine!