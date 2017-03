Pak orë pasi Edi Rama publikoi shkarkimin e tij, Saimir Tahiri publikon dy foto

Saimir Tahiri ka publikuar kete foto, pak ore pasi kryeministri Edi Rama njoftoi edhe publikisht shkarkimin e tij nga detyra.

Ne nje diciture ku shkruan “per me te fortet” duke iu bashkuar nje fushate sociale qe po zhvillon Albana Osmani, Tahiri ka pozuar krejt i qeshur mes vajzave simpatike.

eshte per tu theksuar se diten e djeshme, disa ore pasi emdiat kishin nisur te jepnin informacionin ende jo zyrtar per shkarkimin e Tahirit, ai e mohoi lajmin.

ne nje postim ne faqen e tij zyrtare ne FB, Tahiri tha se as kishte dhene dhe as ia kishin kerkuar doreheqjen nga detyra ndersa theksoi mesazhin “bashke do te jemi me te forte”. /lajmifundit.al.