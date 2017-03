‘’Super gratë’’ rrëfejnë: Si të dobësohesh dhe të mos ndjesh uri

Dietat mund t’ju shkaktojnë shumë problem, dhe si përfundim mund të mos merrnia të që kërkoni. Disa gra të cilat e kanë kuptuar vlerën e vërtetë të dietave, tregojnë sesi humbën shumë kile, krijuan trupin që kishin si qëllim dhe tani janë po të njëjtat me trup perfekt, por dhe më e rëndësishmja, ato nuk kanë as probleme shëndetësore dhe as uri.

Një grua tha se kur nisi dietën nisi të eleminonte shuëm ushqime që i falnin asaj proteina, vitamina apo karbohidrate, të cilat janë shumë të rëndësishme për trupin. ‘’Nisa të reflektoj! Mendova se kjo që kam bërë është gabuar.’’

Ajo shprehet se ha një vakt të vogël por ajo përmban vitamina apo karbohidrate. Ajo tregon se është dobësuar, por nuk ka humbur vlerat ushqyese, kështu që ajo nuk ka uri, pasi e ka ushqyer trupin e saj me gjëra të shëndetshme.

Një tjetër grua rrëfen se për 3 muaj ka bërë shumë ndryshime në jetë. Ajo tha se në janar u fokusua të flinte 8 orë gjumë, duke e bërë këtë si një ‘’ves’’. Në fund të muajit, rrëfen ajo, ia dola. Në muajin shkurt u fokusova në ushtrimet fizike, duke e bërë dhe këtë një ves. ‘’Ishte një ide që u finalizua me sukses’’- rrëfen ajo, trasmeton Womens Health.

‘’Ndërsa, në mars u fokusova në heqjen e pijeve alkolike. Po mësohem goxha mirë. Nuk e mbaj më mendjen në ushqimet e kota, as në alkol. Ndryshimet në trupin tim janë të mrekullueshme.’’

Këtë muaj po mendoj të fokusohem në pastrimin e dietës simë.

Një tjetër grua tregon se: ‘’Doja të humbja peshë, por e kisha të vështirë. Në vend të kësaj, nisa të punoj fort për të bërë muskuj. Kështu nisa të ha më shumë, por kam humbur goxha peshë. Ha kur jam e uritur dhe nuk ndjehem më në faj për këtë.’’/Lajmifundit.al/