Sulmi terrorist në Londër alarmon banorët, autori ende i paidentidikuar

Të paktën 5 persona bashkë dhe me agresorin humbën jetën në sulmin terrorist në Londër. Sipas “Tgcom24”, një postim në një forum online duket se ka parashikuar sulmin terrorist në Ëestminister, të paktën këtë bëjnë me dije përdoruesit e këtij forumi.

Ky sulm ka qenë i parashikuar në forumin “4chan”, e cila përmbante referenca ekzakte të vendndodhjes ku do të kryhej goditja shoqëruar me një foto me dy pistoleta.

Po kështu xhihadisti për disa ditë me rradhë ka qenë aktiv në chat në dhënien e sinjaleve.