Studimet habisin, kjo është ajo që meshkujt shohin në fillim tek një femër!

Gjoksin apo të pasmet? Cfarë shikojnë djemtë tek një femër? Asnjëra nga këto, përgjigjen studimet. Sondazhet thonë se meshkujt shikojnë sytë e një femre.

Një sondazh i kryer me pesë mijë meshkuj, që i janë përgjigjur pyetjes “çfarë është gjëja e parë që vëreni te një femër dhe ju tërheq fizikisht?”, ka sjellë rezultate interesante, raporton zaodvoljna.hr. Shumica kanë thënë që shohin sytë. Po, po. Pas syve, në vend të dytë, renditet buzëqeshja.

Çfarë do thoni të gjithë ju, që e mendonit që përgjigja ishte më poshtë? Vetëm me vendin e tretë mund të zbresim te gjoksi. Më pas vijojnë me flokët, peshën trupore, këmbët, stilin, të pasmet, gjatësinë dhe në fund lëkura.

Një vajzë me sy të bukur, është më e avantazhuara e të gjithave…Sytë janë dhe një tipar që nuk mund t’i ndryshosh me përjashtim të rasteve kur vë lente, por kjo modë ende nuk është përhapur. Kështu që rrini natyrale dhe qeshni…Do ndiheni më mirë vetë, do u pëlqeni më shumë edhe djemve.