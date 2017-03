I dënoi se goditën me vezë Edi Ramën, studentët i nxjerrin “të palarat” gjyqtarit

Pak dite pas denimit te tete studenteve qe goditen me veze kryeministrin Edi Rama nje vit me pare, kane qene vete studentet qe i kane nxjerre “te palarat” gjyqtarit qe dha vendimin.

Mirela Ruko, perfaqesuese e studenteve qe kundershtuan ligjin e arsimit te larte ka publikuar ne faqen e saj zyrtare pese vendime “te turpshme” te gjyqtarit.

Rukoe shte edhe vajza e cila leu me boje te kuqe disa muaj me pare ne shenje proteste ministre e Arsimit, citon lajmifundit.al. Ruko e cila u ndalua ne polici per ngjarjen, deklaroi me vone se gjithcka ishte nje proteste per ligjin e arsimit te larte.

Studentet theksojne se jane denuar vec te tjerash nga nje gjyqtar qe lehtesoi Kostandin Xhuvanin apo qe dha pafajesi per Shpetim Gjiken, etj.

Pak dite me pare prokuroria kerkoi denimin e 8 studenteve ndersa gjykata pasi dha ndaj tyre nga dy muaj burg, e konvertoi kete denim ne “pune ne interes publik”.

Arben Micko, gjyqtari që shpalli fajtorë 8 studentët që goditën me vezë Ramën.

1-Më 29 shkurt 2016 shpall të pafajshëm ish kryebashkiakun Gjika edhe pse prokuroria kërkonte dënimin e tij me 4 vite burg, pasi kishte dhënë leje ndërtimi në 2010 një firme që ishte krijuar në 2011.

2– Tetor 2015, dy të rinj pasi arrestohen nga policia shpallen të pafajshëm nga gjyqtari Micko, disa muaj pas lirimit bëjnë një masakër në qendër të Tiranës, gjë e cila do të irritonte edhe vetë ministrin Tahiri duke hedhur akuza mbi gjyqtarin e korruptuar që i kishte liruar.

3-Arrestohen në datë 3 mars 2017 grupi i gjobvënësve në Shkodër, por kreu i kësaj bande në vitin 2014 lirohet nga gjyqtari Micko edhe pse prokuroria kërkonte minimalisht 7 vite burg deri në 2021.

4-Kostandin Xhuvani në 19 shtator të vitit 2015 del përpara trupit gjyqësor i qetë dhe duke përtypur çamçakëz edhe pse kishte kryer 4 vrasje dhe prokuroria kërkonte dënim të përjetshëm, ai u dënua me 35 vjet burg duke përfituar nga gjykimi i shkurtuar i trupës gjykuese ku njëri prej antarëve ishte Arben Micko.

5-Gjatë tetorit të vitit të kaluar kur hipoteka kërkonte hetimin e pasurive të 755 gjyqtarëve, Arben Micko paraqitej në formularët e deklarimit me 2 mbiemra(Micko dhe Mickaj) gjë kjo që lë vend për dyshime.

Micko, një shërbëtor i pushtetit, dhe parasë. Ne nuk ndalemi përpara dënimeve politike dhe do të vazhdojmë të rezistojmë!