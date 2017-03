Plani i stadiumit të ri të Chelseat me vlerë 580 milionë euro

Klubit te Chelsea-t i është aprovuar stadiumi i ri me vlerë 580 milionë euro nga kryebashkiaku i Londrës.

Plani i Bluve për arenën me kapacitet 60,000 vende ishte aprovuar nga këshilli i Hammershmith & Fulham që në janar, por duhej edhe aprovimi i bashkiakut Sadiq Khan.

Më në fund ai aprovim ka ardhur, me Khan që ka përgëzuar dizajnin me kualitet të lartë dhe spektakolar të shtëpisë së re të Chelsea.Ekipi pritet të fillojë të luajë në stadiumin e ri në sezonin 2021/22.

Stadiumi do të ndërtohet aty ku ndodhet aktualisht “Stamford Bridge” dhe “Wembley” është stadiumi më i mundshëm ku Chelsea do të luajë në vitet e ardhshme deri sa të përfundojnë ndërtimet, ashtu siç do të jetë edhe për Tottenham, që gjithashtu po rindërton stadiumin.

Teksa ka akoma disa detaje për t’u sqaruar përpara se të fillojë konstruktimi, me shumë mundësi procesi fillestar i shembjes dhe ndërtimit do të fillojë teksa Chelsea do të jetë duke luajtur sezonin e ardhshëm në “Stamford Bridge”.

Në momentin që Chelsea të gjejë një shtëpi të përkohshme, stadiumi i vjetër do të shembet në mënyrë që i riu të fillojë nga zero. Rindërtimi i “Stamford Bridge” të ri është dizajnuar nga Herzog & De Meuron, ekipi që ka krijuar edhe dizajnin e falshëm “Foleja e Zogut” në Pekin dhe “Allianz Arena” të Bayern.

Stadiumi i ri do të përfshijë një rrugë që do të lidhë stadiumin me metronë e Fulham. Blutë shpallën një deklaratë për shtyp të hënën, duke shprehur kënaqësinë e aprovimit. Investimi i klubit të Premier League përfshin edhe një investim 15 milionë euro për aktivitete të komunitetit, si punësime dhe trajnime.