Skandali/ Punonjësi në Gjykatën Administrative tërheq zvarrë qytetarin

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Gjykatën Administrative në Tiranë, ku mësohet se një qytetar i cili është drejtuar në këtë zyrë, është trajtua si mos më keq. Sipas denoncimit, qytetari është tërhequr dhe është nxjerrë jashtë zvarrë nga përfaqësues së administratës së këtij institucioni, që në fakt duhet të japë drejtësi dhe jo dhunë. Kjo sjellje abusive, saktësisht ka ndodhur në Gjykatën Administrative të Shkalles se Parë ne Tiranë. Ka mjaftuar një pyetje të cilën qytetari ia drejton informacionit që punonjësi i kësaj Gjykate ta tërheqë zvarrë, dhe ta largojë forcerisht nga sporteli.

Në pamundësi për të marrë sqarimin qytetari ka kërkuar takim me Kryetarin e Gjykatës Administrative Eriol Roshi.

Biseda:

Qytetari: Si është çështje e pushuar Drejtoria e Punëtorëve mua s’më ka kundërshtuar?

Roja i Gjykatës Administrative: Zotëri, o zotëri

Qytetari: Është e paditur

Roja i Gjykatës Administrative: Zotëri kalo këtej

Qytetari: Një minutë, o një minutë

Roja i Gjykatës Administrative: Kalo këtej thashë

Qytetari: Një minutë, o një minutë

Roja i Gjykatës Administrative: Kalo or këtej të thashë

Qytetari: Një minutë mos më tërhiq kështu

Sekretaria: Çështjen e ka pushuar gjyqtari

Qytetari: Gjyqtari nuk ka të drejtë ta pushojë

Sekretaria: Gjyatari e ka pushuar

Roja i Gjykatës Administrative: Zotëri kalo këtej

Qytetari: Çke që tërheq?

Roja i Gjykatës Administrative: Kalo këtej thashë

Qytetari: Hiqe ore dorën, s’ka të drejtë ta pushojë ai, s’ke të drejtë të më tërheqësh. Më jep takim me kryetarin atëhere, më jep takim me kryetarin. Ajo ka të drejtë të më pranojë kërkesën për përjashtim as po e kërcënoj asgjë. S’ke të drejtë të më prekësh me dorë.

12 mijë çështje të bllokuara në Gjykatën e Apelit Administrativ, janë tregues se ky institucion nuk po përmbush qëllimin për të cilin u krijua, zgjidhjen e shpejtë të mosmarrëveshjeve midis shtetit dhe individit. Më heret në anën e qytetarëve është vendosur edhe kryeministri EdI Rama i cili përdori gjuhë të ashpër kur u ndal në funksionin e Gjykatës Administrative.

Rama: Jeni të kënaqur me Gjykatën Administrative?! Thjesht është shtuar një kasap më shumë në rrugën e tregut të mishit të sipërmarrësve dhe të qytetarëve.

Pamjet skandaloze të fiksuara nga kamera e “BOOM” kur qytetarët tërhiqen zvarrë, është një shembull i plotë për të kuptuar se qytetarët jo vetëm që nuk marrin drejtësi në dyert e Gjykatës Administrative, por si shpagim kur e kërkojne ata i tërheqin zvarrë.