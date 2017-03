Skandali në arsim/ Çon fëmijën në kopsht, e pabesueshme ajo që edukatorja në Vlorë kishte bërë (Foto)

Një denoncim vjen nga një prind i shqetësuar për të ardhmen e femijëve të tyre. Në një mesazh të dërguar në faqen JOQ, gruaja tregon se ka dërguar fëmijën në kopshtin e fshatit Kotë në rrethin e Vlorës. Mamaja akuzon mësuesen e kopshtit, e cila ka rreth 30 vite në profesion, se është e paaftë të ushtrojë funksionin e edukatores dhe se po mëson keq të vegjlit, për shkak të mosdijes së saj.

Shkruaj sepse jam një prind i shqetësuar. Sot, si çdo mëngjes rutinë, çova fëmijën në kopsht. Duke shkëmbyer disa fjalë me nënat e tjera ndenja pak më tepër. Vura re diçka të pazakontë. Mësuesja me mbi 30 vjet në profesion nuk di akoma të shkruajë saktë ditët e javës. Kopshti i fshatit Kotë është katastrofë. Jemi njerëz hallexhinj dhe me ekonomi të dobët për tu mundësuar diçka më të mirë fëmijëve, por kështu jo vetëm që nuk po i mësojmë siç duhet, por edhe po i çorientojmë”, – thotë mamaja.