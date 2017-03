Thellohet skandali i Rinasit, do tronditeni nga krahasimi i biletave Tiranë-Paris, Romë-Paris, Vjenë-Paris

Qytetarët të cilët udhëtojnë nga aeroporti i Rinasit po paguajne 2-3 here me shume se qytetaret e Ballkanit apo te BE-se per shkak te monopolit ne Rinas.

Por ndersa cmimet e kripura te Rinasit kane qene ne vemendje mediatike madje edhe objekt protestash, dhe qytetaret shpresonin që pas heqjes së monopolit të fluturimeve të kishin çmime më të lira, duket se po ndodh e kundërta.

Pas nje vendimi te fundit te agjencive qeveritare shqiptare, duket se biletat nga aeroporti “Nënë Tereza” do të jenë më të shtrenjta.

Kjo rritje eshte e pashmangshme per shkak të rritjes se taksës së terminalit nga agjencia e kontrollit të ajrit Albcontrol për çdo avion që ulet në pistë.

Njoftimi eshte dhene nga Eurocontrol, institucioni që menaxhon rrjetin ajror në Europë. Nga 158.7 euro për fluturim që ishte më parë, kjo tarifë ka shkuar në 202 euro.

Çmimet e biletave në aeroportin e Tiranës janë ndër më të kripurat në rajon e Europë. Nëse kërkon të presësh një biletë për një fundjavë në Paris, çmimi i saj shkon nga 233 deri në 502 euro.

Nëse bileta pritet për të udhëtuar në të njëjtat data, nga një tjetër aeroport, nga ai i Romës, apo i Vienës. Edhe pse me shërbime më të mira, ku ofrohen linja direkte, një biletë vatje – ardhje nga aeroporti i Romës kushton 145 euro, ndërsa nga Viena 150.

Sic eshte e qarte, cmimi i biletave ne vendet e BE eshte 2-3 here me ulet.