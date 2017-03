Shtatë sinjale seksuale që kanë domethënie që duhet ta dini

Nëse pretendoni të kaloni në tjetër nivel me dikë, duhet patjetër të lexoni sjelljet e saj, sepse gjithçka fshihet aty, me ose apo vetëdijen e saj. Këtu hidhet poshtë edhe legjenda se gjinia femërore është shumë e vështirë për t’u kuptuar, në fakt ato e kanë thuajse të pamundur të fshehin dëshirat dhe instiktet e brendshme. Ekzistojnë sinjale që tregojnë se ato po ju ftojnë në dhomën e tyre të gjumit, ose po vetëftohen në tuajën.

1. Sytë e saj rrotullohen gjithandej.

Kjo është pjesa më e ndërlikuar. Armatosuni me buzëqeshjen tuaj vrasëse dhe vetbesimin. Nëse sytë e saj nuk janë kurrë të fokusuar në një vend ndërsa qëndron në tavolinë përballë me mikeshat, përkundrazi, hera-herës ju shikon: Kjo do të thotë se është e interesuar.

2. Flirton me këdo që i buzëqesh në bar.

Duhet të tregoheni të vëmendshëm me përgjigjet që i jep një djali. I buzëqesh të gjithë atyre që e ngacmojnë, flirton? Këto janë shenja, merrini seriozisht.

3. Flokët e saj janë të mbushur me sekrete.

Si të siguroheni që ajo është gati për të kaluar në nivelin tjetër. Po luan me flokët? Nëse po, ti djalë i dashur mund ta kesh një mundësi.

4. Po ekspozon veten.

A ka treguar shumë lëkurë? Kur ti e shikon ngre pak fustanin. Është e qartë që ka interes për ju.

5. Të prek gjatë gjithë kohës

Nëse kërkon kontakt fizik, të shtrëngon dorën pak më gjatë, të prek bicepsin e krahut. Këto janë të dhëna. Mbathjani të dy, çfarë po prisni?

6. Po të zhvesh me sy

Ajo nuk t’i ndan sytë. Të sheh ty, kraharorin, mbase lëviz sytë pak më poshtë. Tani është radha jote të flirtosh me sy. Trego çfarë di të bësh.

7. Buzëqeshje flirtuese

Tani që mbaruar së zhveshuri njëri-tjetrin me sy, buzëqeshi. Jo atë buzëqeshjen tënde krenare, por një ftuese. Dhe nëse je me fat, ajo mund të jetë e jotja.