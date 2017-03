“Si ta gënjej burrin për të dalë sot me ty?”, laçianin e zë halli me dashnoren e ‘fiksuar’

Një djalë të ri nga Laçi, i cili jeton në New York e ka zënë halli me një vajzë, e cila ishte fillimisht e dashura e tij, por që më pas nuk i ndahet për qamet, edhe pse djalit tregon se ka provuar çdo metodë për ta mbajtur larg.

Ai ka bërë me dije se vajza me të cilën është në një marrëdhënie prej dy vitesh, është disa vite më e madhe se ai.

Ajo është 29 ndërsa unë jam 22 vjeç. Jemi njohur para dy vitesh. Ajo ishte 27. Ishte e mirë, nuk e kisha problem që ishte më e madhe”, – tregon djali.

Ai bën me dije se pas një viti ka marrë vesh që e dashura e tij ishte një grua e martuar, e madje kishte edhe dy djem. 22-vjeçari shprehet se i ka kërkuar asaj që të ndahen, por ajo nuk pranon dhe ngul këmbë që burrin e vet nuk e do, por duhet të rrijë me të për hir të kalamajve.

Ajo nuk më dëgjon, i them gjatë gjithë kohës që të rrijë më burrin e saj dhe se me mua nuk ka të ardhme. S’më kupton. Unë nuk do t’i rris fëmijët e saj. Ka burrin e vet. Disa javë më parë më tha “nuk e dua burrin”. Ajo ka 8 vite e martuar me të. U tregova budalla në fillim se nuk e dija.

Mendoj se rri me mua vetëm nga lekët. Më thotë “skifter, ju laçianët keni lek”. Unë kam para, por s’kam në plan të shpenzoj gjithë paratë e mia me b*tches si ajo. Fillimisht nuk e dija se çfarë kuptimi kishte skifter, por pastaj…”, – rrëfen djali.

Më poshtë gjeni edhe një pjesë të bisedës mes tyre.